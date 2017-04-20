 

17-летнему автогонщику "Формулы-4" ампутировали обе ноги после аварии

20 апреля 2017 г. 11:39
Источник: motorsport.com
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Врачам не удалось спасти ноги Билли Монгера после серьезной аварии на трассе «Донингтон-Парк» в гонке британского национального чемпионата "Формулы-4"

17-летний Монгер из команды JHR Developments находился в плотной группе на трассе, когда из-за поломки замедлился шелший перед ним финн Патрик Пасма из командыCarlin.

Другие пилоты смогли объехать машину Пасмы, а Билли на полном ходу врезался в соперника сзади.

После инцидента понадобилось почти два часа, чтобы извлечь Монгера из машины. Позднее его отправили в Королевский медицинский центр в Ноттингеме. К сожалению, усилия медиков, направленные на спасение ног гонщика ниже колен, не увенчались успехом.

Монгер  проводил свой второй сезон в "Формуле-4" и находится на шестом месте в общем зачете, дважды поднявшись на подиум в пяти первых гонках сезона. 

 

Видео: 

Billy Monger Crash in formula 4 -16/04/2017 -has legs amputated

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