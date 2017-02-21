Матчами с фиксированным результатом признаны игры команд "Металлиста" U-19 и U-21, сыгранные в 2015 году.

4 матча молодежных команд "Металлиста" признаны договорными КДК ФФУ. Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ признал несколько матчей "Металлиста" такими, в которых футболисты совершали манипулирование результатами матчей.

Это следующие матчи молодежных команд харьковского клуба:

"Волынь" U-21 – "Металлист" U-21 – 6:2 (6 августа 2015);

"Ворскла" U-21 – "Металлист" U-21 – 1:1 (28 августа 2015);

"Говерла" U-19 – "Металлист" U-19 – 3:0 (6 октября 2015);

"Карпаты" U-19 – "Металлист" U-19 – 2:0 (15 ноября 2015)