 

4 матча молодежных команд "Металлиста" признаны договорными

21 февраля 2017 г. 18:38
Источник: football24.ua

Матчами с фиксированным результатом признаны игры команд "Металлиста" U-19 и U-21, сыгранные в 2015 году.

4 матча молодежных команд "Металлиста" признаны договорными КДК ФФУ. Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ признал несколько матчей "Металлиста" такими, в которых футболисты совершали манипулирование результатами матчей.

Это следующие матчи молодежных команд харьковского клуба:

    "Волынь" U-21 – "Металлист" U-21 – 6:2 (6 августа 2015);
    "Ворскла" U-21 – "Металлист" U-21 – 1:1 (28 августа 2015);
    "Говерла" U-19 – "Металлист" U-19 – 3:0 (6 октября 2015);
    "Карпаты" U-19 – "Металлист" U-19 – 2:0 (15 ноября 2015)

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                          Військова служба за контрактом, з/п від 9400 до 15000грн. ШВИДКЕ ОФОРМЛЕННЯ. Деталі за тел.: 068-720-27-80, 050-867-82-43.                         Выгодный обмен электронных валют - Obmenka.ua                          Вывод Webmoney,Яндекс,Qiwi в наличные                          Обменка на Розе, выгодный наличный обмен                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.