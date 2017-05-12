Андрей Березовчук стал главным тренером

12 мая 2017 г. 19:11
Источник: xsport.ua
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Харьковский футболист Андрей Березовчук, завершивший свою профессиональную карьеру, делает первые шаги в качестве тренера.

Березовчук возглавил аматорский ФК «Волчанск», за который заявлен на чемпионат Харьковской области в качестве играющего тренера.

Свой последний матч на профессиональном уровне 36-летний Березовчук провел 11 декабря 2014 года - это был матч Лиги Европы «Металлист» - «Локерен» (0:1).

Весной 2015-го он объявил об окончании карьеры футболиста. В общей сложности за основные и дублирующие составы в чемпионатах Украины Березовчук провел более 350 поединков и забил 15 мячей. Кроме «Металлиста» он играл за «Николаев», ФК «Харьков» и донецкий «Металлург».

Сразу после завершения игровой карьеры отправился проходить тренерские курсы и на данный момент имеет лицензии трех категорий — A, B и C, а в настоящее время проходит обучение по программе PRO-диплом UEFA.

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