Андрей Шевченко: "игроки и тренеры сборной Украины возмущены ситуацией, которая сложилась вокруг Зозули"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал ситуацию с украинским нападающим «Бетиса» Романом Зозулей, который может на полгода остаться без футбола.

Мы, игроки и тренеры национальной сборной Украины, возмущены ситуацией, которая сложилась вокруг нашего партнера и товарища Романа Зозули. Роман для всех нас всегда был и является профессионалом, патриотом и замечательным человеком. Обвинения в адрес Романа носят провокационный характер, мы все стоим на защите интересов Украины. Рома оказался заложником политических интриг, и это недопустимо, учитывая международные футбольные нормы. Партнеры и тренерский штаб команды выражают полную поддержку Роману Зозуле. Мы требуем от компетентных органов дать надлежащую правовую оценку ситуации.

Cевильский «Бетис» вернул украинского нападающего Романа Зозулю из мадридского «Райо Вальекано» спустя полсуток после оформления арендного договора. Накануне Зозуля перешел из «Бетиса» в мадридский «Райо Вальекано» на правах аренды до конца сезона, однако ультрас мадридской команды оказались категорически против этого трансфера, посчитав Зозулю нацистом из-за поддержки украинской армии. Украинец вернулся в «Бетис», но не сможет выступать в текущем сезоне, поскольку был исключен севильцами из заявки, и теперь не может быть в нее внесен из-за закрытия трансферного окна в Европе.