Арбитр выдумывал пенальти, чтобы были забиты голы

Арбитр, обслуживавший контрольный поединок между румынской "Астрой" (Джурджу) и польской "Погонью" (Шлецин), судя по всему, поставил на тотализаторе на результативный первый тайм и делал все возможное, дабы его ставка сыграла. Однако футболисты обеих команд разгадали хитрость и отказывались забивать голы после выдуманных 11-метровых.

Сначала арбитр выдумал 11-метровый в ворота польской команды. Игрок румынского клуба демонстративно покатил мяч в руки вратарю "Погони". Но судья не сдавался и просвистел перебить пенальти. Перебивая, футболист "Астры" специально ударил мяч заведомо мимо ворот.

Впрочем, человек в черном не унимался и назначил в первом тайме 11-метровый (возможно и по делу) в противоположные ворота. На сей раз уже футболист "Погони" специально пробил мимо ворот "Астры".

В результате первый тайм завершился вничью 0:0, и, выходит, ставка арбитра на тотализаторе не сыграла.

Ну а второй тайм вышел результативным - его "Погонь" выиграла со счетом 3:1.

На видеоотчете об этом матче цирк с назначением и пробитием пенальти - по хронометражу с 1:10 до 2:10