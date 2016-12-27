Баскетболист реализовал штрафные бросками "из-под юбки"

Необычный эпизод произошел в матче регулярного чемпионата НБА между "Хьюстоном" и "Финиксом".

Центровой «Хьюстона» Чинану Онуаку, который проводил дебютный матч в НБА, при счете 127:109 в пользу своей команды получил право на два штрафных броска.

Оба Онукаку исполнил "из-под юбки", чем развеселил партнеров по команде. Но при этом оба броска оказались результативными.

Итоговый счет этого матча - 131:115 в пользу "Хьюстона".

остается добавить, что ранее Онукаку аналогичным образом исполнял штрафные, выступая за "Луисвиль" в студентческой баскетбольной лиге NCAA