 

Баскетболист реализовал штрафные бросками "из-под юбки"

27 декабря 2016 г. 18:57
31 просмотр

Необычный эпизод произошел в матче регулярного чемпионата НБА между "Хьюстоном" и "Финиксом".

Центровой «Хьюстона» Чинану Онуаку, который проводил дебютный матч в НБА, при счете 127:109 в пользу своей команды получил право на два штрафных броска.

Оба Онукаку исполнил "из-под юбки", чем развеселил партнеров по команде. Но при этом оба броска оказались результативными.

Итоговый счет этого матча - 131:115 в пользу "Хьюстона".

остается добавить, что ранее Онукаку аналогичным образом исполнял штрафные, выступая за "Луисвиль" в студентческой баскетбольной лиге NCAA

Видео: 

Chinanu Onuaku Underhand Free Throws vs Suns

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Интернет-магазин стройматериалов stroypartner.ua                          Куплю награды, иконы, монеты. Т. 098-681-66-41.                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.