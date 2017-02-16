 

"Бавария" разгромила "Арсенал" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов

16 февраля 2017 г. 12:39
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Голевую феерию выдали футболисты немецкой "Баварии" в Мюнхене в домашнем поединке 1/8 финала Лиги Чемпионов против английского "Арсенала" из Лондона.

"Бавария" одержала победу с разгромным счетом 5:1 и, таким образом, практически обеспечила себе выход в четвертьфинал. 

После первого тайма счет был ничейным - 1:1, зато во втором чемпион Германии провел четыре безответных мяча.

За "Баварию" забивали Арьен Робен, Роберт Левандовски, Тиаго Алькантра (дважды) и Томас Мюллер. Единсвенный гол, забитый "Арсеналом", записал на свой счет Алексис Санчес.

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