"Бавария" разгромила "Арсенал" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов

Голевую феерию выдали футболисты немецкой "Баварии" в Мюнхене в домашнем поединке 1/8 финала Лиги Чемпионов против английского "Арсенала" из Лондона.

"Бавария" одержала победу с разгромным счетом 5:1 и, таким образом, практически обеспечила себе выход в четвертьфинал.

После первого тайма счет был ничейным - 1:1, зато во втором чемпион Германии провел четыре безответных мяча.

За "Баварию" забивали Арьен Робен, Роберт Левандовски, Тиаго Алькантра (дважды) и Томас Мюллер. Единсвенный гол, забитый "Арсеналом", записал на свой счет Алексис Санчес.