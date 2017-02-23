"Бенефис" венесуэльского лыжника, не умеющего ездить на лыжах, на чемпионате мира

Венесуэльский лыжник Адриан Солано стал главной звездой первого дня чемпионата мира в финском Лахти.

Спортсмен получил первый стартовый номер в квалификационном забеге на 10 километров, но чуть не опоздал на старт. Во время гонки он показал специфическую технику, несколько раз упал, а на отсечке 3,5 километра отстал от лидера на 28 минут. В итоге Солано завершил гонку на середине дистанции.

Перед чемпионатом мира он был задержан французской полицией по подозрению в контрабанде наркотиков. Солано провел пять дней в следственном изоляторе аэропорта Парижа, после того как полицейские не поверили, что Солано направляется на чемпионат мира по лыжным гонкам.