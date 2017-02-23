 

"Бенефис" венесуэльского лыжника, не умеющего ездить на лыжах, на чемпионате мира

23 февраля 2017 г. 14:09
Источник: "Спорт-Экспресс"
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Венесуэльский лыжник Адриан Солано стал главной звездой первого дня чемпионата мира в финском Лахти.

Спортсмен получил первый стартовый номер в квалификационном забеге на 10 километров, но чуть не опоздал на старт. Во время гонки он показал специфическую технику, несколько раз упал, а на отсечке 3,5 километра отстал от лидера на 28 минут. В итоге Солано завершил гонку на середине дистанции.

Перед чемпионатом мира он был задержан французской полицией по подозрению в контрабанде наркотиков. Солано провел пять дней в следственном изоляторе аэропорта Парижа, после того как полицейские не поверили, что Солано направляется на чемпионат мира по лыжным гонкам.

Видео: 

Wenezuelczyk Andrian Solano na Mistrzostwach Świata w Lahti w Biegach Narciarskich.

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