Бей своих, чтоб чужие боялись

В матче регулярного чемпионата НХЛ игрок "Минессоты" ударил в лицо своего партнера по команде.

Встречались "Минессота" и "Сан-Хосе". Во втором периоде в одном из эпизодов стало достаточно жарко у ворот "Сан-Хосе". Хоккеист "Минессоты" Крис Стюарт зачем-то взял и ударил рукой в лицо своего одноклубника Зака Паризе. И только после этого - хоккеиста "Сан-Хосе" Джоэла Уорда.

Паризе, приняв удар, лишь недоуменно улыбнулся выходке Стюарта.

Остается еще добавить, что произошедшее не повлекло никаких удалений.