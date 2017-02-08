Биатлонист сборной Норвегии не целуется со своей девушкой, чтобы не заболеть перед чемпионатом мира

Ведущий норвежский биатлонист Эмиль Хегле Свендсен рассказал о необычных подробностях своей личной жизни:

Об этом немного стыдно говорить... Но мы не целовалисьс моей девушкой с самого начала декабря. Я сделал все, чтобы не заболеть. Даже дома.

Девушка Свендсена Саманта Скогранд уже прокомментировала откровения своего бойфренда:

Это я так решила, а не он, бедняга. Я очень редко болею, но свои бактерии в дом приношу. А спортсмены подвержены болезням. Он несколько раз болел за последние несколько лет, и я более не собираюсь быть тому причиной