 

Биатлонист сборной Норвегии не целуется со своей девушкой, чтобы не заболеть перед чемпионатом мира

08 февраля 2017 г. 13:41
Источник: Евроспорт
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Ведущий норвежский биатлонист Эмиль Хегле Свендсен рассказал о необычных подробностях своей личной жизни:

Об этом немного стыдно говорить... Но мы не целовалисьс моей девушкой с самого начала декабря. Я сделал все, чтобы не заболеть. Даже дома.

Девушка Свендсена Саманта Скогранд уже прокомментировала откровения своего бойфренда:

Это я так решила, а не он, бедняга. Я очень редко болею, но свои бактерии в дом приношу. А спортсмены подвержены болезням. Он несколько раз болел за последние несколько лет, и я более не собираюсь быть тому причиной

Чемпионат мира по биатлону-2017 начнется в норвежском  Хохфильцене 9 февраля.

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