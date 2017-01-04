 

Боксер, побивший тренера соперника, получил полгода дисквалификации

04 января 2017 г. 16:46
Источник: vringe.com
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Бывший чемпион мира в двух категориях пуэрториканец Хуан Мануэль Лопес  дисквалифицирован на 6 месяцев решением Боксёрской комиссии Пуэрто-Рико за инцидент, случившийся сразу после победного для него поединка против соотечественника Вильфредо Васкеса-младшего.

29 октября прошлого года Лопес одержал досрочную победу над Васкесом в 11-м раунде, после чего тренер поверженного Альберт Ривера выскочил в ринг и устроил потасовку с Хуаном Мануэлем.

Ривера также подвергся дисквалификации. Кроме того, Лопес оштрафован на $1000 долларов, Ривера – на $500.

«Адреналин просто зашкаливал и я потерял контроль над собой, – объясняется Лопес. – Мы совершили ошибку и я приношу извинения Комиссии, болельщикам и СМИ. Этого не должно было произойти».

Видео: 

Juan Manuel Lopez TKO's Wilfredo Vasquez, Jr., then fights trainer

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