Боксер, побивший тренера соперника, получил полгода дисквалификации

Бывший чемпион мира в двух категориях пуэрториканец Хуан Мануэль Лопес дисквалифицирован на 6 месяцев решением Боксёрской комиссии Пуэрто-Рико за инцидент, случившийся сразу после победного для него поединка против соотечественника Вильфредо Васкеса-младшего.

29 октября прошлого года Лопес одержал досрочную победу над Васкесом в 11-м раунде, после чего тренер поверженного Альберт Ривера выскочил в ринг и устроил потасовку с Хуаном Мануэлем.

Ривера также подвергся дисквалификации. Кроме того, Лопес оштрафован на $1000 долларов, Ривера – на $500.

«Адреналин просто зашкаливал и я потерял контроль над собой, – объясняется Лопес. – Мы совершили ошибку и я приношу извинения Комиссии, болельщикам и СМИ. Этого не должно было произойти».