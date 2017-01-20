Борцовский бум в Харькове

Спортсмены кадетского возраста из cеми стран вступили сегодня в буквальном смыле в борьбу за призы турнира памяти заслуженного тренера Украины Леонида Дуная. Это традиционный турнир. Причем в нынешнем году - как никогда доселе представительный.

В Харькове, вот уже в 27-й раз проходит борцовский турнир заслуженного тренера Украины, мастера спорта СССР Леонида Дуная. 20 лет это был турнир на призы Дуная. После чего стал турниром памяти этого знаменитого борца и тренера

Александр Доровской, ген. директор фармацевтической компании "Здоровье":

Я у него тренировался. Он воспитал большую плеяду борцов. Замечательных борцов. Он сам был замечательным человеком. Добрым, порядочным. Иногда, когда нужно было и жестким. Он воспитал, действительно, очень много достойных людей. И, вот, мы, друзья его, собираемся и проводим турнир памяти его уже в 7-й раз.

С каждым годом уровень турнира растет. В этом году в Харьков приехали борцы кадетского возраста из семи стран - Украины, Беларуси, Армении, Молдовы, Грузии, Германии и Турции.

Михаил Черняк, заместитель председателя Харьковской областной государственной администрации:

Это уже, фактически, статус международного турнира. И это всё, конечно, радует. И очень здорово, что именно на Харьковщине зарождается это движение - здоровое, общенациональное, при участии организаторов, спортсменов, людей, неравнодушных к спорту, ко здоровому образу жизни и к стране в целом.

Юрий Назаренко, директор ХГУФК №1, засл. тренер Украины по вольной борьбе:



С каждым годом все сильнее и сильнее уровень, я вам скажу. Большое спасибо, конечно, организаторам этого турнира в лице Александра Викторовича Доровского и компании "Здоровье". Люди едут на эти соревнования. А когда больше команд, когда больше участников, сразу же уровень растет. Поэтому схватки зрелищные, интересные, захватывающие. Это очень хорошо. По-борцовски такой праздник хороший по существу получился.

Для участников турнира памяти Леонида Дуная выступление на харьковских коврах - это великолепная возможность заявить о себе, о своих борцовских перспективах. Вообще же спортивная борьба в Харькове переживает в последнее время настоящий бум.

Александр Доровской, ген. директор фармацевтической компании "Здоровье":

Действительно, это нужное дело и интересное дело. И для нашей особенно фармацевтической компании. У нас же компания называется "Здоровье". Хочется, чтобы город был здоров, дети были здоровыми.

Имена всех победителей и призеров 27-го турнира Леонида Дуная определятся в ближайшую субботу.