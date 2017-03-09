"Боруссия" (Дортмунд) вышла в 1/4 финала Лиги Чемпионов, благодаря хет-трику Обамеянга

Крупная победа на своем поле в ответ на минимальное поражение на чужом позволила дортмундской "Боруссии" одолеть лиссабонскую "Бенфику" в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Проиграв в Португалии 0:1, "Боруссия" победила в Германии - 4:0.

Причем в поединке в Дортмунде хет-триком отметился форвард этой команды Пьер-Эмерик Обамеянг. К тому же, Обамеянг еще и не реализовал в этом матче пенальти.

После двух игровых дней ответных матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов определились четыре и восьми четвертьфиналистов. Путевки в 1/4 финала добыли два немецких клуба - "Боруссия" и "Бавария", а также два испанских - "Барселона" и "Реал"