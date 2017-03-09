 

"Боруссия" (Дортмунд) вышла в 1/4 финала Лиги Чемпионов, благодаря хет-трику Обамеянга

09 марта 2017 г. 0:37
12 просмотров

Крупная победа на своем поле в ответ на минимальное поражение на чужом позволила дортмундской "Боруссии" одолеть лиссабонскую "Бенфику" в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Проиграв в Португалии 0:1, "Боруссия" победила в Германии - 4:0.

Причем в поединке в Дортмунде хет-триком отметился форвард этой команды Пьер-Эмерик Обамеянг. К тому же, Обамеянг еще и не реализовал в этом матче пенальти.

После двух игровых дней ответных матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов определились четыре и восьми четвертьфиналистов. Путевки в 1/4 финала добыли два немецких клуба - "Боруссия" и "Бавария", а также два испанских - "Барселона" и "Реал"

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Фасадные термопанели                          Недвижимость Италии                          Выгодный обмен электронных валют - Obmenka.ua                          Вывод Webmoney,Яндекс,Qiwi в наличные                          Обменка на Розе, выгодный наличный обмен                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.