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Я-репортер
Бросок с центра площадки на 5 тысяч долларов
22 декабря 2016 г. 16:50
55 просмотров
Популярный в НБА конкурс среди болельщиков: попади с центра площадки в кольцо и получи за это деньги нашел своего победителя в перерыве матча между командами "Голден Стейт" и "Юта".
Фанат "Голден Стейт" с фамилией Дюрант на спине угодил в цель и тут же стал богаче за этот свой меткий бросок на 5 тысяч долларов.
Видео:
Warriors Fan Hits Halfcourt Shot for $5,000 | 12.20.16
Video of Warriors Fan Hits Halfcourt Shot for $5,000 | 12.20.16
Раздел:
Спорт
Теги:
НБА
болельщик
бросок
$5000
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