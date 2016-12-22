 

Бросок с центра площадки на 5 тысяч долларов

22 декабря 2016 г. 16:50
55 просмотров
Популярный в НБА конкурс среди болельщиков: попади с центра площадки в кольцо и получи за это деньги нашел своего победителя в перерыве матча между командами "Голден Стейт" и "Юта".
 
Фанат "Голден Стейт" с фамилией Дюрант на спине угодил в цель и тут же стал богаче за этот свой меткий бросок на 5 тысяч долларов.
Видео: 

Warriors Fan Hits Halfcourt Shot for $5,000 | 12.20.16

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