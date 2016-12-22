Бросок с центра площадки на 5 тысяч долларов

Популярный в НБА конкурс среди болельщиков: попади с центра площадки в кольцо и получи за это деньги нашел своего победителя в перерыве матча между командами "Голден Стейт" и "Юта".

Фанат "Голден Стейт" с фамилией Дюрант на спине угодил в цель и тут же стал богаче за этот свой меткий бросок на 5 тысяч долларов.