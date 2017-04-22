Бурак и Рамирес взвесились и посмотрели друг другу в глаза

Претендент на титул чемпиона мира по версии WBO во втором среднем весе украинец Максим Бурсак и обладатель чемпионского пояса мексиканец Хильберто Рамирес провели последние публичные мероприятия перед боем, который состоится в американском городе Карсон.

Соперники взвесились. Оба уложились в лимит данной весовой категории (76,2 кг). Рамирес оказался тяжелее Бурсака на 200 граммов. Вес Рамиреса составил 76,1 кг, вес Бурсака - 75,9 кг.

Затем мексиканец и украинец достаточно добродушно провели дуэль взглядов.

Следует отметить, что Рамирес до сих пор ни разу не проиграл на профессиональном ринге. В 34 проведенных боях он одержал 34 победы, из них 24 - нокаутом. Рмирес считается фаворитом и в предстоящем поединке против Бурсака.

Послужной список Бурсака в профессионалах - 38 боев. 33 победы (в том числе 15 нокаутом) , 4 поражения, одна ничья.