Бутсой в живот, коленом - в позвоночник. Драка и красная карточка

В матче чемпионата Ирландии по футболу один из игроков сыграл очень-очень грубо.

В Ирландии начался национальный чемпионат по футболу. В матче первого тура между "Дандлоком" и "Шермок Роверсом" футболист "Шемрока" Грэм Берг в центре поля остановил соперником ударом ногой в корпус. А затем, когда тот упал, добил коленом по позвоночнику.

Тут же началась массовая драка.

Когда страсти улеглись, Берг получил красную карточку.

Следует еще добавить, что тремя минутами ранее именно Берг забил гол в ворота "Дандлока". Сам матч завершился победой "Дандлока" 2:1.