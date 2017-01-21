 

Бывший футболист харьковского "Металлиста" сменил один казахский клуб на другой

21 января 2017 г. 18:41
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Полузащитник Артем Касьянов, чьим последним клубом в Украине бул харковский "Металлист", нашел себе новое место работы.

Из Харькова Касьянов уехал полгода назад в казахский "Жетысу". Касьянов провел за эту команду 17 матчей, забив 2 гола. При этом команда "Жетысу" вылетела из казахтанской Премьер-Лиги.

В связи с понижением в классе украинский полузащитник решил не оставаться в "Жетысу" и нашел себе новый клуб. Касьянов трудоустроился в "Алтае" из Восточно-Казахстанской области.

Контракт заключен сроком на год.

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