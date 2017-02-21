Бывший футболист "Металлиста" стал главным тренером юниорской сборной Сербии

Милан Обрадович назначен на пост главного тренера юниорской сборной Сербии (U-19) по футболу

Обрадовичу предстоит с сербской командой преодолеть квалификацию на финальный турнир Евро-2017, который летом нынешнего года состоится в Грузии.

В борьбе за путевку на Евро-2017 команде Обрадовича в группе доведется сыграть против сверстников из Германии, Кипра и Словакии. При этом путевку в финальный турнир получит только одна команда из квартета.

39-летний Милан Обрадович известен в Украине по играм за харьковский "Металлист", в котором провел восемь лет с 2006 по 2013 год. Также в 2013 году на правах аренды Обрадович играл за киевский "Арсенал".