Cиловой прием спровоцировал массовую драку

В одном из эпизодов третьего периода матча регулярного чемпионата НХЛ между "Нью-Джерси" и "Вашингтоном" разгорелись серьезные страсти.

Против игрока "Нью-Джерси" Тейлора Холла был осущестлен силовой прием. Жесткий, но в пределах правил.

Это не понравилось его партнеру по команде Кайлу Палмьери, который тут же полез в драку. В результате произошла массовая потасовка.

Когда страсти улеглись, Палмьери было выписано сразу три различных штрафа: 2 минуты - за провокацию, 5 минут - за драку, а также удаление на 10 минут без права замены. Также уделены с площадки были два игрока "Вашингтона", принмавшие участие в драке - Брукс Орлик на 5 минут, Том Уилсон - на 10.