Cостоялось прощание со знаменитым украинским футбольным вратарем Виктором Чановым

Родные и близкие, друзья, бывшие партнеры по команде и просто болельщики проводили в последний путь знаменитого вратаря киевского "Динамо" и сборной СССР Виктора Чанова.

Прощание с экс-футболистом, который умер на 58-м году жизни, состоялось на стадионе "Олимпийский" в Киеве.

Попрощаться с Виктором Викторовичем пришли знаменитые динамовцы разных поколений - Алексей Михайличенко, Анатолий Демьяненко, Василий Рац, Игорь Беланов, Сергей Ковалец, Владимир Мунтян, Виталий Рева, Юрий Дитрулин, Олег Саленко, Александр Шовковский...

Пришли выразить свои соболезнования также Игорь и Григорий Суркисы, министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов, а также политик Владимир Литвин, который более 15 лет дружил с Чановым.

Соболезнования принимала семья Виктора Викторовича — супруга Галина, сын Вадим и невестка Ирина, брат Вячеслав.

Гражданская панихида длилась два часа, после чего траурная процессия переместилась на Байково кладбище. Там Чанов похоронен.

Виктор Чанов умер в больнице, 8 февраля, не приходя в сознание после комы, в которой находился 18 дней. В Сети ходят слухи, что причиной черепно-мозговой травмы Чанова стало жестокое избиение в конце января, но семья эту информацию опровергает и заявляет, что Чанов получил бытовую травму, упав ночью в своем доме.

В составе киевского “Динамо” прославленный вратарь выиграл Кубок Кубков-1986, три чемпионских титула СССР (1985, 1986, 1990), пять Кубков страны (1980, 1982, 1985, 1987, 1990).В составе сборной Советского Союза Чанов стал вице-чемпионом Европы-1988. Обладатель приза "Вратарь года"-1986.