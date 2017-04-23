Cвитолина победила первую ракетку мира, но это не помогло Украине одолеть Германию в Кубке Федерации

23 апреля 2017 г. 20:46
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В матче плей-офф мировой группы теннисного Fed Cup в Штутгарте Германия играла с Украиной.

Матч завершился со счетом 3-2 в пользу сборной Германии.

В первый день немецкие теннисистки взяли два очка: Юоия Гергес победила харьковчанку Элину Свитолину - 4:6, 6:1, 6:4, Анжелик Кербер, являющаяся первой ракеткой мира, взяла верх над Лесей Цуренко - 6:1, 6:4.

Во второй день Украина добыла свое первое очко благодаря победе Свитолиной над Кербер - 6:4, 6:2.

Однако затем Цуренко потерпела поражение от Гергес - 4:6, 4:6.

Таким образом, пятый поединок - парный, оказался не решающим, а формальным. В нем украинский дуэт Надежда Киченок/Ольга Савчук одолел немок Лауру Зигемунд с Кариной Виттхёфт - 6:4, 4:6, 10:6.

 

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