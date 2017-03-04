 

Девич забил свой первый гол в официальных матчах за ФК "Ростов"

04 марта 2017 г. 16:11
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Лучший бомбардир в истории харьковского "Металлиста" Марко Девич начал забивать за футбольный клуб "Ростов".

В российской футбольной Премьер-Лиге после зимней паузы возобновился турнир.

Новый клуб Девича ФК "Ростов" играл в гостях против аутсайдера - "Томи" и победил с разгромным счетом 6:0.

Девич вышел в этом матче на замену на 61-й минуте, а спустя 8 минут своего пребывания на поле забил гол, замкнув головой фланговый навес. После этого гола счет стал 3:0 в пользу "Ростова". За оставшееся время одноклубники Девича провели еще три гола.

Видео: 

Томь - Ростов 0:3 69м Гол Марко Девич

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