Девич забил свой первый гол в официальных матчах за ФК "Ростов"

Лучший бомбардир в истории харьковского "Металлиста" Марко Девич начал забивать за футбольный клуб "Ростов".

В российской футбольной Премьер-Лиге после зимней паузы возобновился турнир.

Новый клуб Девича ФК "Ростов" играл в гостях против аутсайдера - "Томи" и победил с разгромным счетом 6:0.

Девич вышел в этом матче на замену на 61-й минуте, а спустя 8 минут своего пребывания на поле забил гол, замкнув головой фланговый навес. После этого гола счет стал 3:0 в пользу "Ростова". За оставшееся время одноклубники Девича провели еще три гола.