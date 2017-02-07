 

Девич забил свой первый гол за ФК "Ростов"

07 февраля 2017 г. 14:31
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Лучший бомбардир в истории харьковского "Металлиста" Марко Девич открыл счет своим голам за российскую команду ФК "Ростов", в которую он перешел из казанского "Рубина" в нынешнее зимнее межсезонье.

На тренировочном сборе в турецком Белеке "Ростов" провел контррольный поединок против норвежского "Тромпсе".

Девич вышел на замену в этом матче на 63-й минуте, а на 88-й стал автором гола, заведя, в буквальном смысле, мяч в ворота "Тромпсе" после атаки "Ростова".

Этим голом Девич установил окончательный итог матча - 3:1 в пользу "Ростова".

На хронометраже видео гол Девича на 2.15.

Видео: 

Обзор матча "Ростов" - "Тромсе"

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