Донецкий "Шахтер" арендовал базу "Металлиста" в Высоком

«Шахтер» во время своих визитов в Харьков перед проведением домашних матчей будет работать на базе «Металлиста» в поселке Высокий.

Руководство «Шахтера» уже договорилось об аренде базы с менеджерами «Металлиста», которые находятся в Харькове и занимаются вопросами управления оставшихся активов клуба. При этом сама база продолжит оставаться в собственности Сергея Курченко.

Начать работу на базе в Высоком «Шахтер» может уже в ближайшую пятницу, когда после матча с «Сельтой» приступит к подготовке к первому поединку весенней части УПЛ с «Ворсклой». Правда, пока речь идет лишь о возможности тренироваться на полях базы, а жить «горняки» перед матчами будут в одном из отелей Харькова.

