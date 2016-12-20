Донецкий "Шахтер" планирует в 2017 году переехать из Львова в Харьков

Донецкий "Шахтер" собирается сменить место своей домашней дислокации. В начале 2017 года "Шахтер" собирается переехать на стадион "Металлист" в Харькове.

Последние несколько лет все матчи еврокубков "Шахтер" проводил на "Арене-Львов".

До сезона 2016/2017 гг. горняки играли домашние матча Премьер-лиги также во Львове. В этом году "Шахтер" начал выступать во внутреннем чемпионате в других городах, кроме Львова, в частности в Харькове.

В настоящее время в "Шахтере" ожидают официальной отмашки от УЕФА относительно разрешения Харькова принимать матчи еврокубков. После этого в "Шахтере" планируют полностью распрощаться со Львовом и перевезти все свои службы в Харьков.

Сама же команда собирается и в дальнейшем проживать в Киеве, как и руководящий менеджмент клуба.

В "Шахтере" плануруют проводить домашние матчи второй части чемпионата Украины в Харькове, а также матчи Лиги Чемпионов в сезоне 2017/2018 годов.