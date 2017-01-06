Драка, в которой один хоккеист испугался другого

В матче регулярного чемпионата НХЛ между "Бостоном" и "Эдмонтоном" произошла весьма оригиналная драка.

Хоккеист "Эдмонтона" Патрик Марун, который умеет забивать голы гораздо лучше, чем драться, понял, что может очень серьезно получить от тафгая "Бостона" Зденека Хары.

В результате Марун, пропустив два удара, ни разу не ответил и капитулировал. Хара благодушно не стал "добивать" свою жертву.

И Марун, и Хара получили за этот инцидент по 5 минут штрафа.

Следует еще добавить, что Марун отличился в этом матче хет-триком, чем внес основной вклад в победу своей команды - 4:3.