 

Драка, в которой один хоккеист испугался другого

06 января 2017 г. 19:04
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В матче регулярного чемпионата НХЛ между "Бостоном" и "Эдмонтоном" произошла весьма оригиналная драка.

Хоккеист "Эдмонтона" Патрик Марун, который умеет забивать голы гораздо лучше, чем драться, понял, что может очень серьезно получить от тафгая "Бостона" Зденека Хары.

В результате Марун, пропустив два удара, ни разу не ответил и капитулировал. Хара благодушно не стал "добивать" свою жертву.

И Марун, и Хара получили за этот инцидент по 5 минут штрафа.

Следует еще добавить, что Марун отличился в этом матче хет-триком, чем внес основной вклад в победу своей команды - 4:3.

Видео: 

Maroon tangles with Chara, decides to hug it out instead

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