 

Драка в матче НХЛ завершилась нокаутом

01 января 2017 г. 14:14
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Серьезные страсти разгорелись в матче регулярного чемпионата НХЛ между "Миннесотой" и "Коламбусом".

Через две с половиной минуты после начала второго периода в кулачном бою сошлись Крис Стюарт из "Коламбуса" и Джос Андерсон из "Минессоты". Эта драка завершилась тем, что Андерсон нокаутировал Стюарта.

После чего тут же образовалась еще одна пара драчунов - Мэтт Калверт ("Коламбус) против Мэтью Думбы ("Минессота"). В этой дуэли Калверт уложил на лед Думбу, правда без нокаута.

После чего арбитр выписал всем четырем драчунам по 5 минут штрафа за драку. Плюс к этому вторая пара драчунов - Калверт и Думба была удалена до конца игры.

 

Видео: 

Gotta See It: Multiple fights break out between Blue Jackets & Wild

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