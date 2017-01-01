Драка в матче НХЛ завершилась нокаутом

Серьезные страсти разгорелись в матче регулярного чемпионата НХЛ между "Миннесотой" и "Коламбусом".

Через две с половиной минуты после начала второго периода в кулачном бою сошлись Крис Стюарт из "Коламбуса" и Джос Андерсон из "Минессоты". Эта драка завершилась тем, что Андерсон нокаутировал Стюарта.

После чего тут же образовалась еще одна пара драчунов - Мэтт Калверт ("Коламбус) против Мэтью Думбы ("Минессота"). В этой дуэли Калверт уложил на лед Думбу, правда без нокаута.

После чего арбитр выписал всем четырем драчунам по 5 минут штрафа за драку. Плюс к этому вторая пара драчунов - Калверт и Думба была удалена до конца игры.