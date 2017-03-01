 

Драма с убийство мотылька во время теннисного матча

01 марта 2017 г. 16:06
Источник: "Евроспорт"

Ужасная расправа по ходу матча первого круга турнира в Акапулько.

Американский теннисист Тэйлор Фритц проиграл стартовую встречу мексиканского турнира французу Адриану Маннарино – 6:3, 6:7(5), 4:6. При счете 5:5 на тай-брейке второй партии на половине корта Фритца приземлился мотылек, который вынудил теннисистов взять паузу.

Девушка, подающая мячи, попросила Фритца помочь ей прогнать животное с площадки: американец несколько раз нежно подтолкнул мотылька, но все его старания оказались напрасны. Болбой не выдержала и кровожадным движением убила летающее создание.

После заминки Фритц проиграл очко на подаче и уступил сет.

Видео: 

Taylor Fritz Struggles To Get Moth Off Court; Ball Girl Finds The Solution On The Bottom Of Her Foot

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