Два жутких падения горнолыжниц на одной тренировке

30-летняя итальянская горнолыжница Надя Фанкини и 28-летняя венгерская спортсменка Эдит Миклош вынуждены досрочно завершить сезон из-за полученных травм.

В ходе тренировки в скоростном спуске перед официальной гонкой в австрийском Альтенмаркт-Заухензее Фанкини при падении получила перелом правой руки, повреждения поясничных позвонков и коленей. На большой скорости у итальянки "скрестились" лыжи, в результате чего у неё запутались ноги, она упала, несколько раз перевернувшись через голову, и в итоге врезалась в заградительные сети безопасности.

Аналогичная участь постигла и Миклош. В ходе той же самой тренировки венгерская спортсменка неудачно упала после прыжка и получила травму обоих коленей, в том числе - разрыв связок на левом.

Обеим горнолыжницам предстоит в ближайшее время перенести хирургические операции.