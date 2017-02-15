Двое украинских футболистов, выступавших за харьковский "Металлист", не отработали до конца свои контракты в Иране

Украинские футболисты Алексей Полянский и Владимир Приемов прекратили сотрудничество с иранским "Персеполисом" и получили статус свободных агентов.

Полянский и Приемов перешли в иранский клуб в июле 2016-го года в статусе свободных агентов, подписав с "Персеполисом" контракт на 2 сезона.

Оба опытных футболиста в Украине поиграли за многие команды. Последним клубом и Полянского, и Приемова в Украине был харьковский "Металлист". Приемов отыграл за харьковчан 35 игр и забил 13 голов, Полянский – 14 игр и забил 1 гол.

