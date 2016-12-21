 

Двукратная чемпионка Уимблдона перенесла операцию после нападения злоумышленника

21 декабря 2016 г. 19:19
Источник: "Трибуна"
90 просмотров

Чешская теннисистка Петра Квитова успешно перенесла операцию на руке. Теперь предстоит длительное восстановление.

Двукратная чемпионка Уимблдона Петра Квитова во вторник утром находилась в своей квартире в чешском Простееве, куда ненадолго вернулась с тренировочного сбора в Испании.

Злоумышленник проник в здание под видом сотрудника коммунальных служб, проверяющего показания счетчиков, – по всей видимости, с целью ограбления. Оказавшись в квартире, он не сразу узнал Квитову, а когда узнал, между ними завязалась борьба в ванной комнате. Мужчина был вооружен ножом и приставил его к горлу Квитовой, а когда ей удалось высвободиться, скрылся, предварительно сильно поранив ей левую руку.

Сразу после нападения Квитову отвезли в больницу Брно, где она перенесла операцию, продолжавшуюся 3 часа 45 минут. По словам представителя теннисистки Кэти Спеллмэн, учитывая тяжесть травмы, она прошла очень хорошо. Врачам удалось устранить повреждения сухожилий во всех пяти пальцах и еще два нерва. Квитова проведет в гипсе около двух месяцев, не сможет нагружать руку – три.

Пока трудно сказать, когда Квитова, для которой левая рука рабочая, сможет вернуться в теннис, но ее представитель Карел Тейкал подчеркнул, что она полна решимости сделать это.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Интернет-магазин стройматериалов stroypartner.ua                          Куплю награды, иконы, монеты. Т. 098-681-66-41.                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.