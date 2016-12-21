Двукратная чемпионка Уимблдона перенесла операцию после нападения злоумышленника

Чешская теннисистка Петра Квитова успешно перенесла операцию на руке. Теперь предстоит длительное восстановление.

Двукратная чемпионка Уимблдона Петра Квитова во вторник утром находилась в своей квартире в чешском Простееве, куда ненадолго вернулась с тренировочного сбора в Испании.

Злоумышленник проник в здание под видом сотрудника коммунальных служб, проверяющего показания счетчиков, – по всей видимости, с целью ограбления. Оказавшись в квартире, он не сразу узнал Квитову, а когда узнал, между ними завязалась борьба в ванной комнате. Мужчина был вооружен ножом и приставил его к горлу Квитовой, а когда ей удалось высвободиться, скрылся, предварительно сильно поранив ей левую руку.

Сразу после нападения Квитову отвезли в больницу Брно, где она перенесла операцию, продолжавшуюся 3 часа 45 минут. По словам представителя теннисистки Кэти Спеллмэн, учитывая тяжесть травмы, она прошла очень хорошо. Врачам удалось устранить повреждения сухожилий во всех пяти пальцах и еще два нерва. Квитова проведет в гипсе около двух месяцев, не сможет нагружать руку – три.

Пока трудно сказать, когда Квитова, для которой левая рука рабочая, сможет вернуться в теннис, но ее представитель Карел Тейкал подчеркнул, что она полна решимости сделать это.