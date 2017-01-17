Экс-харьковчанин, ставший россиянином, первым в UFC выиграл бой с помощью «удушения Иезекииля»

Бывший харьковский боец смешанных единоборств Алексей Олейник, принявший российское гражданство, необычным образом одержал победу на турнире UFC Fight Night в американском Финиксе (штат Аризона) над Виктором Пештой из Чехии.

В первом раунде схватка перешла в партер, после чего Олейник оказался на спине, однако сумел успешно провести прием «удушение Иезекииля», вынудивший Пешту сдаться. Ранее никто в UFC не побеждал таким способом.

Название приема произошло от имени бразильского дзюдоиста Иезекииля Парагуассу, активно использовавшего этот захват. Часто применяется в партере против бойца, находящегося сверху и владеющего инициативой.