 

Экс-харьковчанин, ставший россиянином, первым в UFC выиграл бой с помощью «удушения Иезекииля»

17 января 2017 г. 16:56
Источник: Lenta.ru
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Бывший харьковский боец смешанных единоборств Алексей Олейник, принявший российское гражданство, необычным образом одержал победу на турнире UFC Fight Night в американском Финиксе (штат Аризона) над Виктором Пештой из Чехии.

В первом раунде схватка перешла в партер, после чего Олейник оказался на спине, однако сумел успешно провести прием «удушение Иезекииля», вынудивший Пешту сдаться. Ранее никто в UFC не побеждал таким способом.

Название приема произошло от имени бразильского дзюдоиста Иезекииля Парагуассу, активно использовавшего этот захват. Часто применяется в партере против бойца, находящегося сверху и владеющего инициативой.

Видео: 

Aleksei Oleinik vs. Viktor Pesta - Full Fight - UFC Fight Night 103

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