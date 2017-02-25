 

Элина Свитолина выиграла турнир в Дубаи и впервые поднимается в ТОП-10 мирового тенниса

25 февраля 2017 г. 21:01
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Украинская теннисистка Элина Свитолина добилась сегодня пока наибольшего успеха в своей спортивной карьере.

Во-первых, Свитолина впервые выиграла турнир категории Premier 5 в Дубаи. Это один из пяти турниров с призовым фондом 2,5 миллиона долларов. Выше котируются лишь четыре турнира категории Большого Шлема и четыре турнира серии Premier Mandatory.

В сегодняшнем финале турнира Dubai Tennis Championships Свитолина в двух сетах одолела датчанку Каролин Возняцки - 6:4, 6:2.

Во-вторых, после победы на этом турнире Свитолина впервые в своей карьере и вообще впервые в истории украинского женского тенниса поднимется в ТОП-10 мирового рейтинга. В понедельник будет опубликован новый рейтинг. В нем Свитолина окажется на 10-й позиции.

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