Элина Свитолина выиграла турнир в Дубаи и впервые поднимается в ТОП-10 мирового тенниса

Украинская теннисистка Элина Свитолина добилась сегодня пока наибольшего успеха в своей спортивной карьере.

Во-первых, Свитолина впервые выиграла турнир категории Premier 5 в Дубаи. Это один из пяти турниров с призовым фондом 2,5 миллиона долларов. Выше котируются лишь четыре турнира категории Большого Шлема и четыре турнира серии Premier Mandatory.

В сегодняшнем финале турнира Dubai Tennis Championships Свитолина в двух сетах одолела датчанку Каролин Возняцки - 6:4, 6:2.

Во-вторых, после победы на этом турнире Свитолина впервые в своей карьере и вообще впервые в истории украинского женского тенниса поднимется в ТОП-10 мирового рейтинга. В понедельник будет опубликован новый рейтинг. В нем Свитолина окажется на 10-й позиции.