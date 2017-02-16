Если бы не промах, украинский биатлонист стал бы чемпионом мира

Украинский биатлонист Сергей Семенов (он бежал под 15-м номером) был очень близок к тому, чтобы завоевать сегодня медаль в индивидуальной гонке на 20 км на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Причем золотую медаль.

Семенов стал бы чемпионом мира, если бы не один промах, который он допустил на третьем огневом рубеже. В индивидуальной гонке штраф за промах - одна минута.

В итоге же Семенов занял 5-е место, проиграв американцу Лоуэллу Бэйли, отстрелявшему "на ноль", и ставшему чемпионом мира, 38,6 секунды.

Помимо Семенова гонку бежали еще трое украинских стреляющих лыжников. Все они оказались на далеких позициях: Дмитрий Пидручный - 41-й, Руслан Ткаленко - 70-й, Александр Жирный - 80-й.