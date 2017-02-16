 

Если бы не промах, украинский биатлонист стал бы чемпионом мира

16 февраля 2017 г. 17:48
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Украинский биатлонист Сергей Семенов (он бежал под 15-м номером) был очень близок к тому, чтобы завоевать сегодня медаль в индивидуальной гонке на 20 км на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Причем золотую медаль.

Семенов стал бы чемпионом мира, если бы не один промах, который он допустил на третьем огневом рубеже. В индивидуальной гонке штраф за промах - одна минута.

В итоге же Семенов занял 5-е место, проиграв американцу Лоуэллу Бэйли, отстрелявшему "на ноль", и ставшему чемпионом мира, 38,6 секунды.

Помимо Семенова гонку бежали еще трое украинских стреляющих лыжников. Все они оказались на далеких позициях: Дмитрий Пидручный - 41-й, Руслан Ткаленко - 70-й, Александр Жирный - 80-й.

Видео: 

BIATHLON MEN INDIVIDUAL 16.02.2017 World Championships Hochfilzen (Austria)

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