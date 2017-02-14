ФИФА разрешила Зозуле вернуться в "Днепр". Но "Днепр" не может взять Зозулю

«Бетис» пытается найти выход из ситуации, в которую попал украинский форвард Роман Зозуля. Из-за активной проукраинской позиции Зозули его не приняли фаны "Райо Валекано", в который украинский форвард должен былперейти из "Бетиса"

ФИФА разрешила Зозуле вернуться в «Днепр». Однако из-за запрета УЕФА днепровский клуб не имеет права регистрировать новых футболистов, и нападающий пока не может присоединиться к команде.

Агенты Зозули пытаются решить вопрос с ФФУ, но пока что «Бетис» пробует получить разрешение на другой вариант: аренда в один из чемпионатов, которые стартуют в 2017 году. Пока что на этот запрос ответ от ФИФА не получен.