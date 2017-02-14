Флирт биталонистов

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе пофлиртовал с чешкой Габриэлой Коукаловой во время пресс-конференции на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене.

Бе в ответ на вопрос, как он проводит День Святого Валентина, обнял Коукалову и ответил: «Все, что мне нужно, находится здесь. Это может быть идеальным свиданием в День всех влюбленных».

Чешская спортсменка поддержала шутку. «Думаю, это невозможно, потому что мой муж находится здесь. Нужно подождать пару дней», — сказала Коукалова.

На нынешнем мировом первенстве Габриєла Коукалова выиграла золотую медаль в спринте и бронзу в гонке преследования. Йоханнес Бе стал двукратным серебряным призером соревнований.

Чемпионат мира проходит в Хохфильцене с 9 по 19 февраля.