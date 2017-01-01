 

Футболист донецкого "Шахтера" переходит из луганской "Зари" в стамбульский "Фенербахче"

01 января 2017 г. 12:47
Источник: ФК "Заря"
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Полузащитник луганской «Зари» Александр Караваев, чей контракт принадлежит донецкому "Шахтеру", продолжит свою карьеру в турецком "Фенербахче".

Главный тренер «Фенербахче» Дик Адвокаат, которому очень понравилась игра Александра, обратился в футбольный клуб «Шахтёр» и лично к игроку с предложением о переходе. Александр обратился с этим вопросом к президенту «Зари» Евгению Геллеру с просьбой расторгнуть контракт об аренде, который был рассчитан до конца этого сезона, что можно сделать только в трёхстороннем порядке, так как единоличных прав у «Шахтёра» вернуть игрока досрочно нет.

После долгих переговоров между футбольным клубом «Шахтёр», которому принадлежат права на футболиста и футбольным клубом «Заря», в лице президента Евгения Геллера, главного тренера Юрия Вернидуба, генерального директора Сергея Рафаилова и теперь уже экс-игрока Александра Караваева, была достигнута договорённость о переходе. 

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