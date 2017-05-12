Футболист луцкой "Волыни" выбросил свою девушку с 9-го этажа?

12 мая 2017 г. 13:20
Источник: "Сегодня"
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Защитник футбольного клуба украинской Премьер-Лиги "Волынь" (Луцк) 22-летний Дмитрий Задерецкий может оказаться причастным к падению девушки с девятого этажа. Родные пострадавшей 26-летней Ирины Савчук утверждают, что именно игрок выбросил ее из окна.

Пострадавшая находится в критическом состоянии в реанимации с многочисленными переломами. Полиция открыла уголовное дело и проверяет причастность футболиста "Волыни" к этому случаю.

"Есть три версии – то, что ее сбросили с девятого этажа, вторая – девушка упала по неосторожности, третья – это была попытка самоубийства. Футболист в показаниях объяснил, что не смог задержать девушку, а в полицию не сообщил, потому что находился в состоянии аффекта. Мы получили видео с камер наблюдения и сверяем данные с показателями свидетелей", – сообщили в полиции.

По словам родственников девушки, у Задерецкого проблемы с алкоголем. Они считают, что игрок выбросил пострадавшую из окна после ссоры. В текущем сезоне чемпионата Украины Задерецкий провел 25 матчей.

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