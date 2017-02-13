 

Футболист пошел на хитрость, воспользовавшись травмой своего партнера по команде

13 февраля 2017 г. 16:03
Источник: Lenta.ru
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Защитник амстердамского «Аякса» Джоэл Велтман хитростью обыграл соперника в матче чемпионата Голландии по футболу против роттердамской «Спарты».

На 52-й минуте встречи хавбек столичной команды Бертран Траоре после контакта с соперником оказался на газоне, но «Аякс» продолжил атаку. Мяч оказался у Велтмана, который жестом показал полузащитнику «Спарты» Ивану Колеро, что хочет остановить игру из-за повреждения Траоре. После того как соперник повернул голову в сторону пострадавшего, Велтман сделал резкий рывок вперед и прострелил в штрафную.

Остается добавить, что "Аякс" выиграл этот матч со счетом 2:0.

Видео: 

Joel Veltman - Fair Play

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