 

Футболист заплакал и спровоцировал драку из-за расистских выкриков

21 февраля 2017 г. 18:52
Источник: Lenta.ru
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Полузащитник белградского «Партизана» Эвертон Луис расплакался и показал болельщикам «Рада» средний палец в ответ на оскорбления на расовой почве.

Футболист подвергался обструкции на протяжении всей встречи. Отмечается, что фанаты вывесили оскорбительный баннер и продолжали скандировать расистские речевки, несмотря на предупреждения арбитра.

После финального свистка Эвертон Луис показал оскорблявшим его болельщикам средний палец, что спровоцировало потасовку на футбольном поле. Подбадриваемый партнерами бразилец покинул стадион в слезах.

Белградское дерби между «Партизаном» и «Радом» завершилось победой "Партизана"  - 1:0.

Видео: 

Everton Luiz sofre racismo e sai de campo chorando na servia

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