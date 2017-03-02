 

Генеральный директор ФК "Шахтер" рассказал о подробностях захвата "Донбасс Арены" в Донецке

02 марта 2017 г. 17:42
Источник: "Террикон"
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Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин рассказал на пресс-конференции в Киеве о том, что присходит в эти дни в Донецке со стадионом и тренировочной базой "Шахтера", который отныне проводит домашние матчи в Харькове.

Сейчас на стадионе вооруженными людьми заблокированы все входы и выходы. Технический персонал и офисные сотрудники также не имеют возможности попасть на стадион. Такая возможность есть только у дежурной смены. Чтобы вы понимали, это люди, в чьих полномочиях прекращать аварийные ситуации, если таковые возникнут. Также 28 февраля вооруженные люди заняли спортивно-тренировочную базу "Кирша". Вывели всех людей, опечатали все имущество, здания, сооружения. Они поставили свою охрану. На данный момент, база "Кирша" находится под полным контролем вооруженных людей.

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