 

Глубокий нокаут с тяжелой травмой

06 марта 2017 г. 17:04

Поединок двух супертяжей - голландца Алистара Оверима и Марка Ханта из Самоа, который прошел в рамках турнира боевых единоборств UFC 209 в американском Лас-Вегасе, завершился плачевно для Ханта.

В третьем раунде в клинче Оверим пробил коленом в голову Ханту, а затем добавил кулаком, и боец из Новой Зеландии завалился без сознания головой вперед.

После госпитализации Ханта, кроме сотрясения мозга, у него также был диагностирован перелом большеберцовой кости на голени.

Ногу Хант, вероятно, сломал еще в первом раунде.

Сейчас Ханту 42 года, и травмы, полученные в этом бою, могут привести к завершению карьеры.

Видео: 

overeem ko hunt

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Фасадные термопанели                          Недвижимость Италии                          Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує всіх бажаючих на випуск курсантів та День відкритих дверей, який відбудеться 4 березня 2017 року. Початок о 10:00. м. Харків, пр. Л. Ландау, 27.Т: (057) 73- 98- 300.                         Выгодный обмен электронных валют - Obmenka.ua                          Вывод Webmoney,Яндекс,Qiwi в наличные                          Обменка на Розе, выгодный наличный обмен                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.