Глубокий нокаут с тяжелой травмой

Поединок двух супертяжей - голландца Алистара Оверима и Марка Ханта из Самоа, который прошел в рамках турнира боевых единоборств UFC 209 в американском Лас-Вегасе, завершился плачевно для Ханта.

В третьем раунде в клинче Оверим пробил коленом в голову Ханту, а затем добавил кулаком, и боец из Новой Зеландии завалился без сознания головой вперед.

После госпитализации Ханта, кроме сотрясения мозга, у него также был диагностирован перелом большеберцовой кости на голени.

Ногу Хант, вероятно, сломал еще в первом раунде.

Сейчас Ханту 42 года, и травмы, полученные в этом бою, могут привести к завершению карьеры.