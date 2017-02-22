Гол без броска по воротам

Редкий эпизод произошел в матче регулярного чемпионата НХЛ между "Тампой" и "Эдмонтоном".

В концовке встречи «Эдмонтон», уступая 1:3, поменял голкипера на шестого полевого игрока. «Тампа» провела контратаку, в результате которой Владислав Наместников выкатился на пустые ворота.

Нанести бросок россиянину не позволил нападающий «Эдмонтона» Патрик Марун, который с помощью клюшки уложил Наместникова на лед.

Согласно правилам, в такой ситуации засчитывается гол.

На видео этот эпизод на чинается на 3:00.

"Тампа" в итоге победила 4:1.