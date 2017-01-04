Голевая передача с поворотом на 360 градусов

Тот случай, когда пас, приведший к голу, гораздо зрелищнее самого гола.

Во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ между "Вашингтоном" и "Торонто" хоккеист "Торонто" Остон Мэттьюз выдал шедевральную передачу из-за ворот соперника на своего одноклубника Лео Комарова, находившегося на пятачке. Мэттьюз отдал пас, сделав поворот на 360 градусов. Комарову оставалось лишь закинут шайбу в ворота, что тот и сделал.

После этого гола хоккеисты "Торонто" повели в счете - 4:2. Однако в итоге преимущества не удержали. Победу в овертайме - 6:5 добыл "Вашингтон".

Остон Мэттью

Остон Мэттью