Головой об борт после сотрясения мозга

Главная "звезда" команды "Питтсбург Пингвинз" Синди Кросби вернулся в строй после сотрясения мозга и едва снова не получил аналогичную, в буквальном смысле, головную боль.

В третьем матче четвертьфинальной серии Кубка Стэнли против "Вашингтон Кэпиталз" Кросби получил уже далеко не первое в своей карьере сотрясение мозга. Произошло это 1-го мая.

В пятом матче - 6-го мая, он уже вышел на лед.

И, вот, в шестом поединке, состоявшемся накануне, Кросби всех изрядно напугал, когда в конце первого периода, что называется, влетел головой в борт и далеко не сразу сумел подняться на ноги.

К счастью, обошлось. Кросби доиграл этот матч до конца.

Победу жк одержал "Вашингтон" - 5:2, и счет в серии до четырех побед стал равным - 3-3.