 

Хачериди прокомментировал свой возможный переход из киевского "Динамо" в российский клуб

25 декабря 2016 г. 17:35
Источник: "Спорт-Арена"
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Футболист сборной Украины и киевского "Динамо" Евгений Хачериди прокомментировал появившуюся информацию о том, что нынешнее зимнее межсезонье он может перейти в команду "Зенит" (Санкт-Петербург), которую возглавляет румынский специалист Мирча Луческу, ранее тренировавший донецкий "Шахтер".

Я воспринимаю все это как слухи. По крайней мере, ни "Динамо", ни мой агент не сообщали мне ни об интересе со стороны "Зенита", ни об интересе со стороны какого-либо другого клуба. Ко мне лично также никто из представителей других клубов не обращался. Вот и решайте сами, реален ли какой-то интерес к моей персоне, или всё на уровне только слухов 

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