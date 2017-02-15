Харьковские ультрас высказались о проведении донецким "Шахтером" домашних матчей в Харькове

Харьковские ультрас не рады футболистам и руководству "Шахтера" (Донецк) в Харькове.
Донецкий футбольный клуб "Шахтер" все свои домашние матчи теперь будет проводить в Харькове на ОСК "Металлист". Ближайший - 23 февраля против испанской "Сельты" в рамках 1/16 Лиги Европы.
Свое отношение к "Шахтеру" в Харькове харьковские ультрас отразили длинным постом в Facebook.
Харьковские ультрас высказали уважение донецким коллегам и проукраинским болельщикам "Шахтера" и резко раскритиковали руководство "Шахтера" и самих футболистов донецкой команды.
О футболистах "Шахтера" харьковские ультрас написали так:
Ну как минимум, в воюющей стране, где жителям банально нечем платить за коммунальные услуги, все эти "золотые мальчики" на поле (как свои, так и гастарбайтеры), получающие миллионы, выглядят неуместно. Отдельно стоит отметить типа украинцев в составе. "Типа" потому что они не украинцы, а проститутки в бутсах. То гимн они принципиально не поют, то с сепаратистами "случайно" фотографируются, то искренне недоумевают "зачем каратели шахтеров бомбят, там же русских нет", то вдруг войны у них нет, а всего лишь "гражданский конфликт".
Кроме того харьковские ультрас не исключают, что на трибунах ОСК "Металлист" теперь появятся островки сепаратизма:
Публика на трибунах. Во время активной стадии Майдана, когда Шахтер еще проводил свои матчи в Донецке, очень отчетливо весь стадион высказывал свою поддержку собакам Януковича. Заряд "Беркут" неоднократно мусолили антиукраинские СМИ и российская пропаганда. Далеко не один работник клуба открыто высказывал поддержку сепаратистам. Сейчас в Харькове сотни тысяч переселенцев с Донбасса, значительная часть из них, мягко говоря, не особо патриотически настроена. Велика вероятность, что вся эта бесовщина опять начнет с радостью концентрироваться в одном месте и принимать какие-то организованные формы. Уже в интернете мелькают сообщения, о поездках "вольных жителей новороссии" в Харьков на матчи. Естественно все будут притворяться мирными овечками. В начале. Пока не почувствуют силу. А потом "здравствуй, хнр" и все по новой.