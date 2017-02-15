Харьковские ультрас высказались о проведении донецким "Шахтером" домашних матчей в Харькове

Харьковские ультрас не рады футболистам и руководству "Шахтера" (Донецк) в Харькове.

Донецкий футбольный клуб "Шахтер" все свои домашние матчи теперь будет проводить в Харькове на ОСК "Металлист". Ближайший - 23 февраля против испанской "Сельты" в рамках 1/16 Лиги Европы.

Свое отношение к "Шахтеру" в Харькове харьковские ультрас отразили длинным постом в Facebook.

Харьковские ультрас высказали уважение донецким коллегам и проукраинским болельщикам "Шахтера" и резко раскритиковали руководство "Шахтера" и самих футболистов донецкой команды.

О футболистах "Шахтера" харьковские ультрас написали так:

Ну как минимум, в воюющей стране, где жителям банально нечем платить за коммунальные услуги, все эти "золотые мальчики" на поле (как свои, так и гастарбайтеры), получающие миллионы, выглядят неуместно. Отдельно стоит отметить типа украинцев в составе. "Типа" потому что они не украинцы, а проститутки в бутсах. То гимн они принципиально не поют, то с сепаратистами "случайно" фотографируются, то искренне недоумевают "зачем каратели шахтеров бомбят, там же русских нет", то вдруг войны у них нет, а всего лишь "гражданский конфликт".

Кроме того харьковские ультрас не исключают, что на трибунах ОСК "Металлист" теперь появятся островки сепаратизма: