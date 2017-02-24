 

Харьковский боксер Александр Гвоздик будет драться в один вечер с Ломаченко и Усиком

24 февраля 2017 г. 12:34
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Харьковский боксер Александр Гвоздик, владеющий титулом NABF в полутяжелом весе узнал имя своего ближайшего соперника. Это будет кубинец Юниеска Гонсалес

8 апреля 2017 года на арене MGM National Harbor (Оксон Хилл, Мэриленд, США) Чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе Александр Усик проведет защиту титула в поединке с американцем Майклом Хантером . Помимо Усика, в ринг выйдут Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко и Александр Гвоздик, владеющий титулом NABF в полутяжелом весе.

"Я очень рад, что буду боксировать в одном боксерском шоу вместе с Василием Ломаченко и Александром Гвоздиком, - мы мечтали об этом, когда еще были любителями и боксировали в Олимпийской сборной - 2012", - отметил Александр Усик.

На Олимпиаде-2012 в Лондоне Ломаченко и Усик стали обладателями золотых медалей в своих весовых категориях, Гвоздик завеовал олимпийскую "бронзу".

Остается добавить, что соперником чемпиона мира по версии WBO Василия Ломаченко 8 апреля будет пуэрториканец Джейсон Соса.

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