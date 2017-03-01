Харьковский футболист киевского "Динамо" будет играть за львовские "Карпаты"

Львовские "Карпаты" договорились с киевским "Динамо" об аренде до конца текущего сезона воспитанника харьковского футбола нападающего Александра Гладкого.

Личное соглашение с "Карпатами" Гладкий еще не подписал. В ближайшее время он прибудет во Львов для согласования всех деталей контракта.

Ранее Гладкий уже выступал за "Карпаты" с февраля 2012 года по июнь 2014-го на правах аренды из "Днепра".

29-летний Александр Гладкий выступает за "Динамо" с прошлого лета, перейдя на правах свободного агента из донецкого "Шахтера". В 11 матчах сезона во всех турнирах он не забил за команду ни единого гола, из-за чего выпал из основы команды.