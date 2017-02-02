Харьковский футболист польской "Термалики" забил гол и подрался

Бенифис харьковского защитника польской "Термалики" Артема Путивцева в контрольном поединке против болгарского "Лудогорца".

На 17-й минуте Путивцев, перешедший в "Термалику" год назад из харьковского "Металлиста", открыл счет, замкнув головой навесную передачу с углового.

А на 70-й минуте матча Путивцев сначала на повышенных тонах поговорил с одним из футболистов "Лудогорца". Затем, когда страсти еще больше накалились, и кто-то из игроков болгарской команды ударил сзади Артема по голове, Путивцев пустил в ход кулаки.

Остается добавить, что матч закончился победой "Термалики" 1:0.