 

Харьковский футболист польской "Термалики" забил гол и подрался

02 февраля 2017 г. 16:24
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Бенифис харьковского защитника польской "Термалики" Артема Путивцева в контрольном поединке против болгарского "Лудогорца".

На 17-й минуте Путивцев, перешедший в "Термалику" год назад из харьковского "Металлиста", открыл счет, замкнув головой навесную передачу с углового.

А на 70-й минуте матча Путивцев сначала на повышенных тонах поговорил с одним из футболистов "Лудогорца". Затем, когда страсти еще больше накалились, и кто-то из игроков болгарской команды ударил сзади Артема по голове, Путивцев пустил в ход кулаки.

Остается добавить, что матч закончился победой "Термалики" 1:0.

Видео: 

Лудогорец - Термалика 0:1 /репортаж/

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